ЮЗЖД поставила на рельсы поезд позапрошлого века

Похожий пассажирский поезд впервые отправился из Киева в Бирзулу (ныне Котовск) в 1870 году.

В июне 1870 г. общества Киево-Брестской, Одесской и Брестско-Граевской железных дорог объединились в общество Юго-Западных железных дорог. Это была первая в России крупная дорога протяженностью 2167 километров, что составляло тогда 10% от всей железнодорожной сети страны. Дорога была частной, в начале ХХ века она была выкуплена государством.

Юго-Западные - такое название дороги получили потому, что пути имели соответствующее расположение относительно центральных районов огромной Российской империи.

Официально движение по железной дороге было открыто 7 июня (26 мая) 1870 года. В 11 часов 30 минут из Киева отошел первый поезд, прибывший в Бирзулу (ныне Котовск, за 22 километра от станции Балта) в 6.00 27 минут утра следующего дня. Так было положено начало существованию Юго-Западной железной дороги.

«Воскрешенные» раритетные паровоз и 4 вагона долгие годы где-то в вагонных депо, в закромах украинских железных дорог дожидались возможности вернуться на рельсы. К юбилею ЮЗЖД их отреставрировали и поставили на рельсы. Паровоз 1952 года с кочегаром, купейные вагоны с ванными комнатами, кабинетами, мягкими диванами, большими зеркалами — все это поезда прошлого века, которые тем не менее имеют схожесть с современными вагонами-салонами «Укрзализныци». «Паровоз был целый, но без деталей, их отрабатывали все умельцы ЮЗЖД», - сообщил начальник дороги Алексей КРИВОПИШИН. То же самое касается и вагонов. По его словам, этот раритет можно будет взять и в аренду, если понадобится, к примеру, для съемок фильма.

По словам Алексея Кривопишина, вагоны не просто раритетные — они с историей. В них ездили в свое время Лазарь Каганович, Климент Ворошилов, Владимир Щербицкий.

Вагоны получили вторую жизнь и пассажиров: в 2010 году из ретро-поезда вышли люди прошлого века — дамы с веерами, мужчины с пышными усами, торговки баранками и леденцами. На первую платформу также сошли известные фигуры, которые в свое время творили историю ЮЗЖД: А. Андриевский, С. Витте, А. Бородин, К. Немешаев и др.

Рассказывают, к примеру, что управляющий Юго-Западными железными дорогами в 1886-1889 гг. граф Сергей Витте, получивший этот дворянский титул позже, предупредил аварию царского поезда в 1888 году, таким образом, спас Александра III и его семью.

Юго-Западные железные дороги в то время считались лучшими в Российской империи. Даже нынешний сборник тарифов «Укрзализныци» имеет в себе основы формирования тарифов, введенные Витте.

Его преемник Клавдий Немешаев также провел ряд нововведений на дорогах. Его любили железнодорожники за социальную работу — решение проблем сирот, обучения, жилья для железнодорожников. Кстати, знаменитая фраза «кадры решают все», как считают некоторые историки, принадлежит не Сталину, а Немешаеву.

Поезд готовили к празднику в локомотивном депо Щорс. В дальнейшем этот раритетный подвижной состав станет экспонатом музея истории железнодорожного транспорта, который будет открыт в Киеве к 150-летию всей отечественной железнодорожной отрасли.

(УНИАН)