ЮЗЖД поставила на рельсы поезд позапрошлого века
На Киевский вокзал прибыл поезд из прошлого, которым ездили более 100 лет назад. Таким образом, Юго-Западная железная дорога отпраздновала свой 140-летний юбилей. (фоторепортаж)
В июне 1870 г. общества Киево-Брестской, Одесской и Брестско-Граевской железных дорог объединились в общество Юго-Западных железных дорог. Это была первая в России крупная дорога протяженностью 2167 километров, что составляло тогда 10% от всей железнодорожной сети страны. Дорога была частной, в начале ХХ века она была выкуплена государством.
Юго-Западные - такое название дороги получили потому, что пути имели соответствующее расположение относительно центральных районов огромной Российской империи.
Официально движение по железной дороге было открыто 7 июня (26 мая) 1870 года. В 11 часов 30 минут из Киева отошел первый поезд, прибывший в Бирзулу (ныне Котовск, за 22 километра от станции Балта) в 6.00 27 минут утра следующего дня. Так было положено начало существованию Юго-Западной железной дороги.
Вагоны получили вторую жизнь и пассажиров: в 2010 году из ретро-поезда вышли люди прошлого века — дамы с веерами, мужчины с пышными усами, торговки баранками и леденцами. На первую платформу также сошли известные фигуры, которые в свое время творили историю ЮЗЖД: А. Андриевский, С. Витте, А. Бородин, К. Немешаев и др.
Рассказывают, к примеру, что управляющий Юго-Западными железными дорогами в 1886-1889 гг. граф Сергей Витте, получивший этот дворянский титул позже, предупредил аварию царского поезда в 1888 году, таким образом, спас Александра III и его семью.
Его преемник Клавдий Немешаев также провел ряд нововведений на дорогах. Его любили железнодорожники за социальную работу — решение проблем сирот, обучения, жилья для железнодорожников. Кстати, знаменитая фраза «кадры решают все», как считают некоторые историки, принадлежит не Сталину, а Немешаеву.
Поезд готовили к празднику в локомотивном депо Щорс. В дальнейшем этот раритетный подвижной состав станет экспонатом музея истории железнодорожного транспорта, который будет открыт в Киеве к 150-летию всей отечественной железнодорожной отрасли.
(УНИАН)