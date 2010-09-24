Коэффициент украинских авиаперевозчиков по программе SAFA демонстрирует положительную динамику

По результатам проверок в аэропортах стран Европейского Союза по программе инспектирования иностранных воздушных судов (SAFA – Safety Assessment for Foreign Aircrafts) коэффициент украинских авиаперевозчиков остается на уровне среднеевропейского показателя и демонстрирует положительную динамику.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и связи Украины.

Согласно сообщению, с начала 2010 года по текущий момент в аэропортах стран Европейского Союза и стран, являющихся членами Европейской конференции гражданской авиации, было проведено 200 наземных инспекций самолетов украинских авиаперевозчиков по программе SAFA. Всего проверено 25 украинских авиакомпаний.

Также в ведомстве сообщили, что инспекторы Госавиаадминистрации, которые также осуществляют проверки иностранных воздушных судов в Украине, в ближайшее время в рамках проекта ЕС «Поддержка интеграции Украины в Трансъевропейскую транспортную сеть» (TEN-T), согласно программе SAFA, будут направлены на прохождение практической подготовки-стажировки в Нидерланды и Австрию. Подготовка и стажировка специалистов осуществляется полностью за средства проекта TEN-T.

Как сообщал УНИАН, коэффициент SAFA для авиакомпаний Украины, который в конце 2008 года составлял 1,8, по результатам свыше 100 проверок самолетов украинских компаний в 2009 году составляет 1,0. Увеличение этого коэффициента является основанием для внесения авиакомпаний или всей страны в «черный список» ЕС.