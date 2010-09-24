ЮЖД получила 2 млн. грн. за перевозку негабаритного груза

Со станции Индустриальная Южной железной дороги отправлен сверхнегабаритный груз - турбогенератор на двадцатиосевом вагонотранспортере сочлененного типа грузоподъемностью 300 тонн.

Как сообщила УНИАН пресс-служба ЮЖД, эта перевозка принесла в бюджет Южной железной дороги более 2 млн. грн.

Перевозка стала возможной благодаря сотрудничеству железнодорожников и работников государственного предприятия «Электротяжмаш». Сам же турбогенератор следует на станцию блок­пост 13-й км Северо­Кавказской железной дороги Российской Федерации для Новочеркасской электростанции.

Перевозке предшествовала многомесячная работа. В частности разрабатывался и согласовывался чертеж погрузки, маршрут следования транспортера по железным дорогам Украины и Российской Федерации с целью его пропуска по участкам с минимальными объемами движения.

Как отмечают на ЮЖД, в дальнейшем перевозки сверхнегабаритных грузов со станции Индустриальная планируют сделать регулярными. В частности, будет проведена отправка аналогичного груза на станцию Аксу в Казахстан, что существенно пополнит бюджет ЮЖД.