АМК разрешил «Мастер-Авиа» арендовать имущественный комплекс аэропорта «Киев»

Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение ООО «Мастер-Авиа» (г. Киев) на получение в аренду актива в виде целостного имущественного комплекса (здания и сооружения) КП «Международный аэропорт «Киев» (Жуляны), кроме взлетно-посадочной полосы и объектов соцсферы.

Об этом УНИАН сообщили в АМК.

Как сообщал УНИАН, в августе первый заместитель председателя Киевской городской госадминистрации Александр ПОПОВ сообщил, что КГГА через прокуратуру будет требовать от Киевсовета отменить решение о передаче в аренду объектов аэропорта “Жуляны” .

Напомним, 8 июля т.г. Киевсовет утвердил ООО «Мастер-авиа» арендатором комплекса зданий аэропорта «Жуляны» по результатам конкурса, проведенного Главным управлением коммунальной собственности КГГА.

Проект решения о передаче имущества, принадлежащего территориальной общине Киева, в аренду на конкурсных принципах был внесен с голоса в повестку дня депутатом Блока Литвина, членом постоянной комиссии Киевсовета по земельным вопросам, градостроению и архитектуре Денисом КОСТРЖЕВСКИМ.

В конце мая этого года стало известно, что Киевсовет объявил конкурс на право аренды сроком на 49 лет комплексов зданий, сооружений и оборудования ряда объектов аэропорта “Жуляны”. В условиях конкурса отмечено, что имущество и оборудование КП “Международный аэропорт“ Киев” (Жуляны) ”будет передано арендатору, который согласится погасить долг предприятия в размере 22,468 млн. грн. перед ОАО КБ “Крещатик” и профинансировать строительство нового пассажирского терминала общей площадью 12 тыс. кв. м.

Документы на участие в конкурсе подавали три компании: “Юридическая фирма Эс энд Пи”, “Мастер-авиа” и “Промсоцпророзвиток”.

16 июня депутат Киевсовета от БЮТ, заместитель председателя постоянной комиссии по вопросам собственности Денис МОСКАЛЬ заявил, что конкурс на право аренды комплекса зданий аэропорта “Киев” закончен за 16 дней до его завершения. Он допустил, что поспешность проведения конкурса предопределена лоббированием интересов одной из компаний-участниц.