Минтранс намерен договориться о 50%-ной скидке на транзит ж/д грузов через Молдову

Министерство транспорта и связи Украины (МТСУ) намерено договориться о скидке в 50% на транзит железнодорожных грузов через Молдову для того, чтобы возобновить регулярные железнодорожные перевозки грузов из России в Ренийский порт с целью их дальнейшей транспортировки морем.

Как сообщила УНИАН пресс-служба МТСУ, об этом заявил министр транспорта и связи Украины Константин ЕФИМЕНКО во время совещания в Одессе.

«Чтобы объем транзитных грузов в Ренийский порт увеличивался, мы проведем переговоры с Молдовой о возможности введения общих скидок на перевозку грузов железнодорожным транспортом», - подчеркнул министр.

По словам генерального директора «Укрзализныци» Михаила КОСТЮКА, размер указанных скидок может составить до 50%. Кроме того, изучается возможность улучшения условий доставки в порт продукции отечественных предприятий, в частности, Полтавского горно-обогатительного комбината.

Согласно сообщению, «Укрзализныце» и Ренийскому порту поручено подготовиться к встрече с делегацией руководства железных дорог Молдовы, на которой планируется определиться с условиями введения льгот и их размером.

Напомним, 10 сентября этого года состоялась встреча руководителя «Укрзализныци» Михаила КОСТЮКА и генерального директора железной дороги Молдовы, на которой было подписано Временное соглашение между "УЗ", ОАО «РЖД» и Молдовой о возобновлении движения транзитных грузовых поездов на участке Кучурган - Кэушень. Временное соглашение вступает в силу 1 октября 2010 г. и будет действовать до 31 декабря 2012 г.