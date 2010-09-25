Кабмин освободил Григорова от должности первого заместителя «Укравтодора»

14:25, 25 сентября 2010
Транспорт/Связь
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Кабинет министров Украины распоряжением от 22 сентября №1865-р освободил Михаила ГРИГОРОВА от должности первого заместителя председателя Государственной службы автомобильных дорог Украины.

Текст документа размещен на Правительственном портале.

М.ГРИГОРОВ освобожден согласно его заявлению и в связи с выходом на пенсию.

Как сообщал УНИАН, М.ГРИГОРОВ был назначен на должность первого заместителя председателя Государственной службы автомобильных дорог Украины 2 июня 2010 года.

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