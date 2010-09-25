В Сумской обл. работники ГАИ применили оружие для остановки автомобиля

Cегодня ночью в Cумской области работники Госавтоинспекции применили оружие для остановки автомобиля, которым управлял пьяный водитель.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, инцидент произошел в Ахтырке. Около часа ночи патруль ДПС обратил внимание на автомобиль “ВАЗ-2101”, который двигался от одной обочины к другой. Стражи порядка включили проблесковые маячки и жезлом и свистком подали водителю сигнал об остановке. Неожиданно водитель направил машину на инспекторов, которые в последний момент успели отпрянуть в сторону. После этого правонарушитель начал убегать, но уже через несколько минут работники ГАИ догнали беглеца. На сигналы об остановке и предупреждении о возможности применения оружия водитель не реагировал. Учитывая реальную угрозу другим участникам дорожного движения, один из инспекторов обнажил табельное оружие и произвел предупредительный выстрел вверх. Однако нарушителя это не остановило. После этого работник ГАИ произвел второй прицельный выстрел по заднему колесу “ВАЗа”, который и остановил автомобиль.

За рулем автомобиля находился 23-летний житель Ахтырки. Как показала медицинская экспертиза, правонарушитель находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Водитель был доставлен в Ахтырский городской отдел УМВД Украины в Сумской области, а автомобиль отправлен на штрафплощадку.