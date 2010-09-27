Hyundai отзывает в США почти 140 тыс. автомобилей Sonata нового поколения

Южнокорейская компания Hyundai Motor Co отзывает в США почти 140 тысяч автомобилей Sonata нового поколения в связи с дефектом в рулевой колонке.

Как сообщает РИА «Новости», по данным Национальной администрации по безопасности дорожного движения (National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA), отзыву, который начнется в октябре, подлежат 139,5 тысячи автомобилей Sonata 2011 модельного года, сошедшие с конвейера в период с 11 декабря 2009 года по 10 сентября 2010 года.

Производитель, согласно сообщению, опасается, что дефект в рулевой колонке может привести к потере управления транспортным средством и, как следствие, аварии.

Владельцы автомобилей Sonata последнего поколения смогут получить бесплатную диагностику рулевой колонки на сервисных станциях дилерских центров южнокорейского автопроизводителя. Кроме того, им также обновят программное обеспечение, не взимая никакой платы.

Нынешний отзыв автомобилей Sonata 2011 модельного года - уже не первый с момента запуска серийного производства. В феврале компания Hyundai уже отзывала с рынка более 47 тысяч автомобилей с рынков США и Южной Кореи из-за дефекта дверных замков.