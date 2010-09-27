Чистая прибыль “Укртелекома» в I полугодии 2010 г. составила 48 млн. грн.

Чистая прибыль «Укртелекома» в I полугодии 2010 года составила 48 млн. грн. против 124,1 млн. убытков за аналогичный период 2009 года. Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе "Укртелекома".

При этом финансовый результат от обычной деятельности компании составил 48,3 млн. грн. прибыли против 123,4 млн. грн. убытков в I полугодии прошлого года.

Финансовый результат от операционной деятельности за I полугодие 2010 года составил 130,5 млн. грн. прибыли против 18,2 млн. грн. в I полугодии 2009 года.

Объем доходов компании от всех видов деятельности за I полугодие 2010 года, без учета операций по реализации валюты и начисления курсовых разниц, составил 4 240 млн. грн., что на 4,2% больше, чем за аналогичный период 2009 года.

Из них доходы (выручка) от реализации продукции (товаров, работ, услуг) увеличились на 3,9% и составили 4 035,3 млн. грн., в том числе услуг связи - 4 008,2 млн. грн., что на 3,9% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Рост состоялся за счет увеличения в 1,3 раза объемов доходов от предоставления услуг компьютерной связи и в 1,9 раза - доходов от предоставления услуг мобильной связи.

Объем других операционных доходов компании, без учета операций по реализации валюты и начисления курсовых разниц, за первое полугодие 2010 г. составил 96,4 млн. грн., что на 4,8% больше, чем за аналогичный период 2009 года.

Объем финансовых доходов составил 21,1 млн. грн., что на 10,9% меньше, чем в первом полугодии 2009 года, в связи с уменьшением доходов от реализации опционов.

Другие доходы компании, без учета операций по реализации валюты и начисления курсовых разниц, выросли в 2,7 раза и составили 44,4 млн. грн., что достигнуто за счет разовых доходов, полученных при выходе ОАО «Укртелеком» из состава участников СП «Инфоком».

Объем расходов "Укртелекома", без учета операций по реализации валюты и начисления курсовых разниц, в январе-июне т.г. составил 3 545 млн. грн., что на 0,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, в том числе расходы операционной деятельности — 3 360,6 млн. грн., что на 16,3 млн. грн. меньше объема за аналогичный период предыдущего года.

Финансовые расходы компании в первом полугодии т.г. составили 150 млн. грн. (уменьшение на 23 млн. грн.), другие расходы, без учета операций по реализации валюты и начисления курсовых разниц, - 34 млн. грн., что на 9,6% меньше, чем за первое полугодие 2009 года.

Компания "Укртелеком" в 1-м полугодии 2010 года понесла 0,4 млн. грн. чрезвычайных расходов на ликвидацию последствий стихийного бедствия.

В бюджет и внебюджетные фонды выплачены налоги, сборы и обязательные платежи на сумму 1 003 млн. грн.

По состоянию на 01.07.2010 г., дебиторская задолженность за товары, работы, услуги составила 1 043 млн. грн., по сравнению с началом 2010 года состоялось уменьшение на 7,9 млн. грн.

Справка УНИАН. "Укртелеком" – монополист на рынке связи, число абонентов местной телефонной связи составляет 10,2 млн. чел. Компания также оказывает услуги доступа к Интернет, мобильной связи (под ТМ Utel) и др.

Доход компании в 2009 году составил 8,4 млрд. грн., убытки компании составили 456,4 млн. грн.