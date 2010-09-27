«Укрзализныця» с «Укрэксимбанком» договорилась о кредите на достройку Дарницкого моста

«Укрзализныця» договорилась с «Укрэксимбанком» о предоставлении ей кредита в размере 370 млн. грн. для достройки Дарницкого железнодорожно-автомобильного мостового перехода.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил министр транспорта и связи Украины Константин ЕФИМЕНКО.

«Из этого кредита пока ни копейки не взято, хотя договоренность с "Укрэксимбанком" уже достигнута», - сказал он.

При этом министр подчеркнул, что на данный момент кредитные средства еще не расходовались и необходимость в них может возникнуть в октябре.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Киеве было открыто железнодорожное движение на Дарницком железнодорожно-автомобильном мостовом переходе.

В церемонии открытия движения приняли участие премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ, министр транспорта и связи Константин ЕФИМЕНКО, генеральный директор «Укрзализныци» Михаил КОСТЮК и начальник Юго-Западной железной дороги Алексей КРИВОПИШИН.

Справка УНИАН. Строительство Дарницкого железнодорожного вокзала и нового железнодорожно-автомобильного моста через Днепр в Киеве началось 15 июля 2004 года. Строительство моста планировалось завершить в 2006 году. Затем эти сроки несколько раз отодвигались.

Согласно проекту, мостовой переход общей длиной 2155 м имеет два железнодорожных пути и шесть полос для движения автотранспорта. Строительная длина железнодорожных путей – 35 км, автомобильных подходов – 4,5 км. Сметная стоимость строительства моста – 9 млрд. 157 млн. грн., из которых 4 млрд. 254 млн. грн. – стоимость автодорожной части. Гензаказчиком строительства Дарницкого моста и нового Дарницкого вокзала выступает Юго-Западная железная дорога. Строительство моста ведет компания «Планета-Мост».