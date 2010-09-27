На Дарницком мосту открыто ж/д движение

Сегодня в Киеве было открыто железнодорожное движение на Дарницком железнодорожно-автомобильном мостовом переходе.

Как передает корреспондент УНИАН, в церемонии открытия движения приняли участие премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ, министр транспорта и связи Константин ЕФИМЕНКО, генеральный директор «Укрзализныци» Михаил КОСТЮК и начальник Юго-Западной железной дороги Алексей КРИВОПИШИН.

Открытие железнодорожного сообщения означает завершение первой очереди строительства перехода.

Сегодня же по новому железнодорожному переходу началось движение пассажирских поездов.

Н.АЗАРОВ подчеркнул, что открытие мостового перехода это лишь часть реализации проекта, завершение которого необходимо осуществить в 2011 году.

«Сегодня действительно радостное событие. Оно хоть и промежуточное, не основное. В основном радоваться будем, когда весь комплекс запустим в эксплуатацию. То есть, в полном объеме автомобильный переход двухсторонний, полностью комплекс Дарницкого железнодорожного вокзала. То есть, весь тот громадный проект, который замышлялся еще в 2002 году», - сказал Н.АЗАРОВ.

Премьер также вспомнил бывшего министра транспорта Григория Кирпу, который и являлся инициатором строительства мостового перехода.

Н.АЗАРОВ подчеркнул, что важность события заключается и в том, что за 4 месяца коллектив строителей и железнодорожников показал, что можно успешно решать сложные задачи. «Это наша с вами небольшая, но победа. И я уверен, что мы добьемся того, что уже в 2011 году мост заработает в полном объеме и во многом решит проблемы сообщения в Киеве», - сказал Н.АЗАРОВ.

В конце церемонии премьер-министр в сопровождении руководства Минтранса и железной дороги в специальной электричке проехал по новому мостовому переходу.

Позже на брифинге Н.АЗАРОВ заявил журналистам, что, несмотря на быстрые темпы строительства, в ходе него соблюдаются все нормы качества и за это отвечает руководство Министерства транспорта. «Головой отвечает Минтранс за качество», - сказал Н.АЗАРОВ.

Справка УНИАН. Строительство Дарницкого железнодорожного вокзала и нового железнодорожно-автомобильного моста через Днепр в Киеве началось 15 июля 2004 года. Строительство моста планировалось завершить в 2006 году. Затем эти сроки несколько раз отодвигались.

Согласно проекту, мостовой переход общей длиной 2155 м имеет два железнодорожных пути и шесть полос для движения автотранспорта. Строительная длина железнодорожных путей – 35 км, автомобильных подходов – 4,5 км. Сметная стоимость строительства моста – 9 млрд. 157 млн. грн., из которых 4 млрд. 254 млн. грн. – стоимость автодорожной части. Гензаказчиком строительства Дарницкого моста и нового Дарницкого вокзала выступает Юго-Западная железная дорога. Строительство моста ведет компания «Планета-Мост».