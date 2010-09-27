Прокуратура намерена вернуть 11 судов Киевского речпорта в госсобственность

Прокуратура Киева намерена вернуть 11 речных судов, принадлежащих ОАО “Киевский речной порт”, в государственную собственность.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры г. Киева, в результате проведенной проверки установлено, что ОАО «Киевский речной порт» безосновательно, в нарушение предусмотренных законодательством порядка и процедуры, приобрело право собственности на 11 речных судов (баржи, теплоходы, буксиры) и получил соответствующие свидетельства.

Прокуратурой столицы предъявлен иск в Хозяйственный суд г. Киева в интересах государства в лице Министерства транспорта и связи Украины к ОАО «Киевский речной порт», Инспекции главного государственного регистратора флота, Главной государственной инспекции Украины по безопасности судоходства о признании недействительными свидетельств о праве собственности на указанные суда и признании за ними права собственности государства.

На данное время начато производство по указанному делу и продолжается его рассмотрение, отмечается в сообщении пресс-службы прокуратуры Киева.