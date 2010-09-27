Новый мост поможет распределить пассажиропоток между вокзалами – Костюк

Запуск движения по новому мосту в столице поможет распределить пассажиропоток между Киев-Пассажирским и Дарницким вокзалами.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Укрзализныци», об этом сказал генеральный директор ведомства Михаил КОСТЮК сегодня в ходе открытия железнодорожного движения через новый автомобильно-железнодорожный переход через Днепр в Киеве.

«Запуск регулярного железнодорожного движения по новому мосту позволит рационально распределить обслуживание поездов между станцией Киев-Пассажирский и новым вокзальным комплексом на станции Дарница», – отметил он.

По словам гендиректора «Укрзализныци», открытие железнодорожного сообщения – это пример полной мобилизации железнодорожников во исполнение поручения правительства для улучшения транспортной развязки в Киеве, а также улучшения железнодорожного сообщения.

По информации пресс-службы, строительство мостового перехода уже профинансировано на сумму 5 млрд. 378,2 млн. грн., из них 900,2 млн. грн. – средства государственного бюджета. Освоено инвестиций на сумму 4 млрд. 698,9 млн. грн., в том числе в 2010 году – 393,4 млн. грн.

Из государственного бюджета Украины на 2010 год в рамках подготовки и проведения в Украине финальной части Евро-2012 для строительства мостового перехода через Днепр по состоянию на 25 сентября т.г. выделено 500 млн. грн. из предусмотренных 650 млн. грн.

Согласно сообщению, в 2010 году планируется закончить строительство автомобильного проезда с левого на правый берег. Для полного завершения работ необходимо закончить строительство автомобильного проезда с правого на левый берег, строительство автомобильных съездов правобережного и левобережного подходов, строительство транспортной развязки "Выдубичи" и выезда на Харьковское шоссе. Автодорожную составляющую планируется завершить в 2012 году.

Напомним, сегодня, 27 сентября, в Киеве состоялось торжественное открытие железнодорожного сообщения через Днепр по новому железнодорожно-автомобильному мостовому переходу.

Справка УНИАН. Строительство железнодорожно-автомобильного мостового перехода было начато в июле 2004 года. Общая сметная стоимость составляет 9 млрд. 157 млн грн.

Железнодорожно-автомобильный мостовой переход через Днепр в Киеве объединяет две составляющие: железнодорожную – две колеи, и автомобильную – дорога из шести полос (по три в каждом направлении). Длина моста – 1066,2 м, строительная длина железнодорожных путей – 32,71 км, длина автомобильных подходов – 15,08 км. Всего планом предусмотрено строительство 170 опор и монтаж 169 прогонных сооружений. Сметная стоимость строительства – 9 млрд. 157 млн. грн., из которых 4 млрд. 254 млн. грн. – стоимость автодорожной части.

Пропускная способность моста будет составлять 60 тыс. автомобилей и 120 пар поездов в сутки.

В сентябре 2007 года на строительстве железнодорожно-автомобильного мостового перехода через Днепр на железнодорожном участке Киев-Московский – Дарница состоялось соединение левого и правого берегов Днепра. В конце 2008 года было открыто рабочее движение по одной железнодорожной ветке моста.