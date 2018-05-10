Дарницкий мост прошел «испытание» Азаровым…

На Дарницком железнодорожно-автомобильном мостовом переходе в Киеве, он же мост Кирпы (экс-министр транспорта Григорий Кирпа являлся инициатором строительства мостового перехода), сегодня открыли железнодорожное движение. В церемонии принял участие премьер-министр Николай Азаров, который в сопровождении руководства Минтранса и «Укрзализныци» в специальной электричке проехал по мостовому переходу, «проверив» его на прочность.

Открыли ж/д сообщение раньше срока – планировали к 1 октября. А 25 октября должна заработать обновленная станционная платформа "Левый берег", 1 декабря – автомобильный съезд с левого берега Днепра на правый.

***Строительство Дарницкого железнодорожного вокзала и нового железнодорожно-автомобильного моста через Днепр в Киеве началось 15 июля 2004 года. Его планировалось завершить в 2006 году. Железнодорожно-автомобильный мостовой переход через Днепр в Киеве объединяет две составляющие: железнодорожную - две колеи, и автомобильную - дорога из шести полос (по три в каждом направлении). Длина моста - 1066,2 м, строительная длина железнодорожных путей - 32,71 км, длина автомобильных подходов - 15,08 км. В целом предусмотрено строительство 170 опор и монтаж 169 прогонных сооружений. Сметная стоимость строительства — 9 млрд.157 млн. грн., из которых 4 млрд. 254 млн. грн. – стоимость автодорожной части. Пропускная способность моста будет составлять 60 тысяч автомобилей и 120 пар поездов в сутки. В сентябре 2007 года на строительстве железнодорожно-автомобильного мостового перехода через Днепр на железнодорожном участке Киев-Московский – Дарница состоялось соединение левого и правого берегов Днепра. В конце 2008 года было открыто рабочее движение по одной железнодорожной ветке моста.

Сегодняшнее событие - лишь часть реализации проекта, завершить который планируется в 2011 году. Стоит напомнить, что в конце 2008 г. было открыто рабочее движение по одной ж/д ветке моста, в мае т.г. - по обеим веткам. То есть, поезда могли ходить, но для доставки материалов строителям и пр., а не для перевозки пассажиров.

Идея строительства моста зародилась в 2002 г. Основанием стал анализ динамики роста объемов перевозок на Киевском железнодорожном узле, который показал, что существующие мощности исчерпаются в 2010-2015 гг. Это могло произойти из-за технических возможностей действующих в Киеве магистралей, в первую очередь, мостов через Днепр, пропускная способность которых не имела перспектив.

Кроме того, строительство нового транспортного перехода рядом с действующим железнодорожным мостом было обусловлено тем, что существующие автомобильные мосты в Киеве перегружены, новый комбинированный с 6-ти полосным автомобильным движением снял бы остроту проблемы. После ввода его в эксплуатацию планировалось качественно отремонтировать железнодорожный мост, продлив тем самым срок его эксплуатации.

Как заявил министр транспорта и связи Константин Ефименко, все стандарты качества при строительстве Дарницкого железнодорожно-автомобильного мостового перехода будут выдержаны.

«На этом проекте задействованы четыре проектных института: на каждый из этапов строительства они дают основательные выводы. Акт рабочей комиссии по вводу объекта в эксплуатацию - документ, который подписывают более 40 компетентных специалистов, которые берут на себя ответственность по всем нормам качества и безопасности», - сказал министр.

По его словам, на Дарницком мосту были проведены соответствующие экспертизы, проверки норм безопасности осуществили соответствующие органы. «Этот мост будет одним из наиболее надежных транспортных узлов», - подчеркнул К.Ефименко.

Наибольший интерес вызывает автомобильное движение по новому мосту, что значительно разрешит проблему пробок в столице. Впрочем, облегчения следует ожидать не раньше 2012 года.

Между тем, премьер-министр Н.Азаров и министр транспорта и связи Константин Ефименко не исключают опережения плана, они не раз заявляли о необходимости ускорения работ на переходе. При этом «пилотное» автодвижение планировалось запустить к концу текущего года. Насколько это реально – все зависит от финансирования…

По словам К.Ефименко, с «Укрэксимбанком» уже договорились о кредите в 370 млн.грн. Хотя, это не означает сиюминутного выделения средств, а до конца года остался квартал...

Кстати, кредитор должен был объявиться еще в августе т.г. - Кабмин в середине июля поручил ряду финансовых учреждений, в т.ч. и «Укрэксимбанку», рассмотреть в течение 30 дней вопрос предоставления Юго-Западной железной дороге, которая является заказчиком строительства, кредитов на указанную сумму со сроком погашения до 31 декабря 2011 года и с процентной ставкой не более 15% годовых. Видимо, указанные в списке Кабмина финучреждения - «Ощадбанк», банки "Киев", "Родовид" и "Укргазбанк" - не соблазнились предложением дать в займы…

Кроме того, ищут инвестора и для Дарницкого ж/д вокзала, с которым связан новый мост. На его достройку необходимо 100 млн. евро. Если все получится, то пропускная способность вокзала повысится с нынешних 15,5 тыс. пассажиров в сутки до 70 тыс. Именного только тогда и можно будет говорить о полноценном железнодорожном сообщении на мостовом переходе. А пока поезда будут мешать строительству автомобильной части моста, а Дарницкий ж/д вокзал не в состоянии принять дополнительное количество пассажиров…

(УНИАН)