В аэропорту «Львов» приступили к укладке бетона

Сегодня, 27 сентября, в Международном аэропорту «Львов» на объекте реконструкции взлетно-посадочной полосы (ВПП) начался новый этап работ: специалисты компании «Дорожное строительство« Альтком» приступили к укладке бетона на первых 300 метрах ВПП.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве транспорта и связи.

Согласно сообщению, в аэропорту уже завершили возведение грунтоцементного слоя и стабилизацию 300 метров взлетно-посадочной полосы, подготовили 10 тыс. кв. м стабилизационного слоя с геотекстилем на перроне № 1, а также выполнили укладку бетонных оснований на перроне № 2.

Кроме того в сообщении отмечается, что во Львовском аэропорту полностью смонтирован и запущен в эксплуатацию второй бетонный завод итальянской фирмы «Simem». Третья бетонная установка уже прибыла на стройплощадку аэропорта, сейчас проводится монтаж оборудования. После ввода в эксплуатацию последнего завода строители будут готовы к укладке верхнего слоя бетона на втором перроне.

Напомним, постановлением правительства от 1 марта 2010 г. Кабинет министров Украины выделил из Стабилизационного фонда в 2010 году на развитие аэропорта "Львов" 121 млн. грн.

Правительство разрешило Львовской областной государственной администрации выкупать частную собственность и землю под строительство аэропорта в рамках подготовки и проведения в Украине в 2012 году финальной части Чемпионата Европы по футболу.

Львовский аэропорт реконструируется в рамках подготовки к Евро-2012.