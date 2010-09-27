«АвтоКрАЗ» поставит «Укрбургазу» 10 автомобилей КрАЗ

Буровое управление «Укрбургаз» ДК «Укргазвыдобування» НАК «Нафтогаз Украины» (г. Красноград, Харьковская обл.) по итогам проведенного 16 августа т.г. тендера заключило контракт с ХК «АвтоКрАЗ» (г. Кременчуг, Полтавская обл.) на поставку 10 грузовых автомобилей КрАЗ.

Об этом говорится в сообщении компании, опубликованном в «Вестнике государственных закупок».

В сообщении отмечается, что, в частности, ХК «АвтоКрАЗ» поставит 10 грузовых автомобилей КрАЗ на общую сумму 5,25 млн. грн.

Справка УНИАН. ДК «Укргазвыдобування» – это крупнейшая газодобывающая компания Украины. В 2009 году предприятиями компании добыто 15,2 млрд. куб. м газа (свыше 70% от общей добычи в Украине). В состав ДК «Укргазвыдобування» входят 4 газопромышленных управления: ГПУ «Шебелинкагазвыдобування», ГПУ «Полтавагазвыдобування», ГПУ «Харьковгазвыдобування» и ГПУ «Львовгазвыдобування».

ОАО «Холдинговая компания «АвтоКрАЗ» (г. Кременчуг, Полтавская обл.) выпускает 27 основных моделей и почти 150 модификаций и комплектаций крупнотоннажной автотехники.