Все стандарты качества при строительстве Дарницкого моста будут выдержаны — Ефименко

Все стандарты качества при строительстве Дарницкого железнодорожно-автомобильного мостового перехода в Киеве будут выдержаны.

Как сообщила УНИАН пресс-служба Министерства транспорта и связи, об этом сказал министр транспорта и связи Украины Константин ЕФИМЕНКО сегодня во время торжественного открытия железнодорожного сообщения на Дарницком мосту в Киеве.

«На этом проекте задействованы четыре проектных института: на каждый из этапов строительства они дают основательные выводы. Акт рабочей комиссии по вводу объекта в эксплуатацию - документ, который подписывают более 40 компетентных специалистов, которые берут на себя ответственность по всем нормам качества и безопасности», - сказал министр.

По его словам, на Дарницком мосту были проведены соответствующие экспертизы, проверки норм безопасности осуществили соответствующие органы. «Этот мост будет одним из наиболее надежных транспортных узлов», - подчеркнул К.ЕФИМЕНКО.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Киеве было открыто железнодорожное движение на Дарницком железнодорожно-автомобильном мостовом переходе.

Открытие железнодорожного сообщения означает завершение первой очереди строительства перехода. Премьер-министр Николай АЗАРОВ после открытия заявил журналистам, что, несмотря на быстрые темпы строительства, в ходе него соблюдаются все нормы качества, и за это отвечает руководство Министерства транспорта.

Справка УНИАН. Строительство железнодорожно-автомобильного мостового перехода было начато в июле 2004 года.

Железнодорожно-автомобильный мостовой переход через Днепр в Киеве объединяет две составляющие: железнодорожную – две колеи, и автомобильную – дорога из шести полос (по три в каждом направлении). Длина моста – 1066,2 м, строительная длина железнодорожных путей – 32,71 км, длина автомобильных подходов – 15,08 км. Всего планом предусмотрено строительство 170 опор и монтаж 169 прогонных сооружений. Сметная стоимость строительства – 9 млрд. 157 млн. грн., из которых 4 млрд. 254 млн. грн. – стоимость автодорожной части.

Пропускная способность моста будет составлять 60 тыс. автомобилей и 120 пар поездов в сутки.

Гензаказчиком строительства Дарницкого моста и нового Дарницкого вокзала выступает Юго-Западная железная дорога. Строительство моста ведет компания «Планета-Мост».