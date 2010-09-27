В Черниговской обл. грузоперевозки выросли на 9%

Грузовой транспорт Черниговской области в январе-августе 2010 года доставил заказчикам 1 млн. 553,3 тыс. тонн грузов, что на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Черниговской области.

Согласно сообщению, грузооборот за отчетный период вырос на 12,3% и составил 703,9 млн. т/км.

В частности, предприятия автомобильного транспорта области, с учетом перевозок, выполненных физлицами-предпринимателями, перевезли 1 млн. 437,5 тыс. тонн грузов, грузооборот выполнен в объеме 643,7 млн. т/км, что на 19,9% и 28,4% соответственно больше, чем за аналогичный период 2009 года.

Доля перевезенных грузов и грузооборота, выполненных частными предпринимателями области, составила соответственно 76% и 85,6% от общего объема.

Речным транспортом области в январе-августе 2010 года осуществлялась перевозка грузов только в заграничном сообщении. Объемы грузовых перевозок речного транспорта составили 51,2% от уровня января-августа 2009 года, грузооборота – 48,1%.