Компания «Аналитик» оценит акции Черноморского судостроительного завода

Инвестиционная компания «Аналитик» (г. Киев) признана победителем конкурса по отбору оценщика 9,64% государственного пакета акций ГАХК «Черноморский судостроительный завод» (ЧСЗ).

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ).

Как сообщал УНИАН, целью оценки является определение рыночной стоимости пакета для его дальнейшей продажи на фондовой бирже.

Номинальная стоимость планируемого к продаже госпакета ЧСЗ составляет 12 млн. 454 тыс. грн.

Справка УНИАН. ГАХК «Черноморский судостроительный завод» специализируется на производстве судов полной грузоподъемностью до 105 тыс. тонн, а также производит судовые котлы, механизмы и судовое оборудование. Основные рынки сбыта - Украина, РФ, Греция, Эстония.

На сегодня 90,25% акций ГАХК “ЧСЗ” принадлежат ОАО «Херсонский судостроительный завод» («Смарт-холдинг»), которое в конце 2007 года приобрело этот пакет акций у ОАО «Судмашпром» (г. Николаев).