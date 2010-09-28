В Донецкой области платная перевозка пассажиров электротранспортом сократился на 10%

В Донецкой области городским электротранспортом за январь-август 2010 года было платно перевезено 64,2 млн. пассажиров, что на 10,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого 2009 года.

Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой облгосадминистрации.

В сообщении отмечается, что в целом в Донецкой области городским электротранспортом за январь-август 2010 года было перевезено 212,1 млн. пассажиров, что на 0,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого 2009 года.

В ОГА уточнили, что количество пассажиров, перевезенных за указанное время троллейбусами, увеличилась на 4,4%, а перевозка трамваями - уменьшились на 5%