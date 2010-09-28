Посольство Израиля: сотрудников «втемную» использовали при контрабанде автомобилями

В Посольстве Израиля в Украине заявляют, что их сотрудников «втемную» использовали при контрабандной торговле автомобилями.

Как сообщила УНИАН пресс-служба телеканала TVi, об этом в эфире телеканала сообщила заместитель посла Посольства Государства Израиль в Украине Ольга ДОЛЬБУРТ.

Она отметила, что скандальные сотрудники посольства, ГОР Юла и ГОР Ели, уже уволены. О.ДОЛЬБУРТ также заявила, что эти сотрудники были всего лишь охранниками, хотя и обладали дипломатическими паспортами.

«Я не знаю с точки зрения украинских законов, но с точки зрения израильских законов тут были очевидные правонарушения. Человек воспользовался своими дипломатическими привилегиями в большей мере, чем положено законом», – добавила дипломат.

В то же время О.ДОЛЬБУРТ отметила, что израильтян просто использовали «втемную». По ее словам, договоренности с таможней обеспечивали украинские покупатели контрабандных автомобилей, а израильтян подключали к махинациям лишь напоследок.

«…Те материалы дела были переданы израильской полиции в кратчайшие сроки, говорит о том, что это серьезное правонарушение, к которому относятся с полной ответственностью…», – подчеркнула израильский дипломат.

По ее мнению, поскольку в деле замешаны граждане двух государств, правоохранительные органы обеих стран должны работать в режиме плотного сотрудничества.

«Израильской полиции тоже нужно содействие украинской полиции», – отметила О.ДОЛЬБУРТ.

Как сообщал УНИАН, милиция продолжает доследственную проверку фактов незаконного ввоза в Украину автомобилей израильскими дипломатами, по результатам проверки будет возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что МВД устанавливает достоверность информации, обнародованной в СМИ, о том израильские дипломаты незаконно ввезли в Украину иномарки на сумму 3 млн. долларов.