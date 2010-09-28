Эксперт: членство в «Открытом небе» осложнит положение украинских авиакомпаний

Вступление в «Открытое небо» осложнит положение украинских авиакомпаний. Такое мнение директор Центра политического и экономического анализа Александр КАВА высказал в комментарии УНИАН.

«Что касается украинских авиаперевозчиков, то после вступления в «Открытое небо» им будет очень сложно конкурировать с западноевропейскими гигантами, у которых больше флот и больше денег», - заявил он.

Эксперт не разделяет оптимизма вице-премьер-министра Украины Бориса КОЛЕСНИКОВА относительно планируемого на 2011 год присоединения страны к проекту «Открытое небо». Напомним, в интервью газете «Комсомольская правда в Украине» от 8 сентября, вице-премьер заявил: «В следующем году вступает в силу договор «Открытое небо»: он позволит без всяких дополнительных разрешений любой украинской компании летать в любую точку земного шара без ограничений и квот. Соответственно, и в Украину будут летать так же. И это станет мощным импульсом для развития авиации».

По мнению директор Центра политического и экономического анализа, существует вероятность, что положение украинских авиаперевозчиков после вступления в «Открытое небо» значительно ухудшится. «Крупные перевозчики просто снизят маржу на киевском направлении в этом случае и задавят отечественные авиакомпании. Европейские low-cost-гиганты могут по цене нас просто задавить. А для наших перевозчиков останется работать только по странам СНГ и странам Азии», - считает А.КАВА.