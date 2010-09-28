«Укрзализныця» до 2011 г. планируют разработать программу информатизации железнодорожного транспорта

12:00, 28 сентября 2010
Транспорт/Связь
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Специалисты «Укрзализныци» совместно с учеными готовят программу информатизации железнодорожного транспорта, которая объединит ныне действующие и новые автоматизированные системы управления технологическими процессами. Разработать ее планируют до 2011 года.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба «Укрзализныци».

Согласно сообщению, это позволит повысить эффективность железнодорожных услуг, сделать их более прозрачными, сократить расходы на управление, достичь конкурентных преимуществ перед другими видами транспорта.

Как отмечают в ведомстве, доклад об этих планах «Укрзализныци» прозвучал в ходе научно-практической конференции, которая проходит 27-29 сентября в Алуште, для наработки эффективных методов создания автоматизированных систем управления железнодорожным транспортом. В конференции участвуют теоретики и практики, специалисты в сфере информационных технологий «Укрзализныци» и ученые из Украины, Беларуси и России.

По информации пресс-службы, участники конференции отметили, что "Укрзализныця" занимает лидерские позиции среди железных дорог стран СНГ в процессе активного перехода на электронный документооборот.

Как отмечается в сообщении, на сегодня в «Укрзализныце» уже хорошо себя зарекомендовали автоматизированная система оперативного управления перевозками, которая обеспечивает информационное сопровождение всего процесса перевозок; автоматизированная система управления пассажирскими перевозками, которая обеспечивает выполнение операций от оформления проезда и до формирования финансово-статистической отчетности в секторе пассажирских перевозок, а также взаимодействует с аналогичной системой стран СНГ «Экспресс-3».

Специалисты в области информационных технологий работают над усовершенствованием других процессов на железнодорожном транспорте Украины, в частности, созданием автоматизированных рабочих мест.

Также продолжается работа по переходу на электронное оформление перевозочных документов в грузовых железнодорожных перевозках, одновременно создается единая электронная база данных грузоотправителей. Внедряются информационные системы в технологических процессах, связанных с обработкой вагонов и перевозочных документов, а также взаиморасчетов с пользователями транспортных услуг.

Как отмечают в ведомстве, функционирование единой базы данных железнодорожных перевозочных документов позволит упростить работу с отправителями и получателями грузов по оформлению и заключению договоров, расчетов в сети Интернет. В основе такого электронного документооборота лежит обмен данными автоматизированных систем железной дороги и клиента с применением электронной цифровой подписи, что позволяет совершать юридическое действие при обмене документами в электронном виде без предоставления бумажного документа.

Кроме того, формирование единой базы электронных перевозочных документов и базы грузоотправителей предоставит возможность обмениваться данными в рамках Организации Содружества железных дорог (ОСЖД) и «пространства колеи 1520 мм». При этом реализация на железной дороге проектов по международному электронному документообороту, создание корпоративных электронных баз данных грузоотправителям позволит эффективно развивать транзитные перевозки.

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