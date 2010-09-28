В портах Крыма объем переработки грузов вырос на 14% - до 9 млн. тонн

В январе-августе 2010 г., по сравнению с аналогичным периодом 2009 г., объем переработки грузов в морских портах Автономной Республики Крым увеличился на 14% и составил 9 млн. тонн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в АРК.

В частности, на морских причалах Керчи выполняется две трети объемов обработки грузов в автономии. За 8 месяцев 2010 г. обработано 6 млн. тонн грузов, или на 21% больше уровня аналогичного периода прошлого года. На увеличение этого показателя повлиял рост объемов перевалки экспортных и импортных грузов, которые на 74% формируют общий объем грузопереработки.

На собственных и арендованных морских причалах Феодосии выполняется 25% объемов обработки грузов морским транспортом автономии. За восемь месяцев 2010 г. обработано 2244 тыс. тонн грузов, что на 34% больше, чем за январь-август 2009 г. На увеличение этого показателя повлияло увеличение объемов перевалки транзитных грузов.

В Евпатории на собственных и арендованных морских причалах выполняется 9% объемов обработки грузов морским транспортом автономии. За 8 месяцев 2010 г. здесь обработано 821 тыс. тонн грузов, что на 35% меньше, чем за январь-август 2009 г. На уменьшение данного показателя, в основном, повлияло уменьшение объема перевалки грузов во внутреннем сообщении.

В Ялте выполняется около 1% объемов обработки грузов морским транспортом Крыма. За 8 месяцев 2010 г. обработано 67 тыс. тонн грузов, что на 40% меньше, чем за январь-август 2009 г. На уменьшение этого показателя повлияло уменьшение объемов перевалки грузов внутреннего сообщения, за счет которого формируется основной объем перевалки в данном регионе.

Как сообщал УНИАН, в январе-июле 2010 г., по сравнению с аналогичным периодом 2009 г., объем переработки грузов в морских портах Крыма увеличился на 14,3% и составил 7,8 млн. тонн.