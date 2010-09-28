«Укрзализныця» до конца года планирует приобрести два рельсовых автобуса. Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил первый заместитель начальника Главного управления пригородных пассажирских перевозок “Укрзализныци” Александр ГУДКОВ.

По его словам, до конца года планируется приобретение двух рельсовых автобусов у польской фирмы PESA для Юго-Западной железной дороги, курсирование которых планируется в районе Контопа, Бахмача - на неэлектрифицированных линиях с незначительным пассажиропотоком. При этом в их составе будет по два вагона, а не по одному, как в действующих рельсовых автобусах на железных дорогах Украины.

Еще два рельсовых автобуса будут закуплены в 2011 г., также для ЮЗЖД. Предварительно планируется, что они также будут закуплены у польской фирмы.

По словам А.ГУДКОВА, кроме рельсовых автобусов, в планах «Укрзализныци» - закупка в 2010-2011 гг. для пригородных перевозок 2 электропоездов постоянного тока, 7 - переменного тока и 5 дизель-поездов.

Как отметил А.ГУДКОВ, рельсовые автобусы задействуются на участках с низким пассажиропотоком, ведь их вместимость составляет 178 пассажирских сидячих мест, 308 - со стоячими местами, тогда как, к примеру, вместимость, пригородной электрички - свыше 1 тыс. пассажиров и свыше 2 тыс. - со стоячими местами.

Напомним, в целом на «Укрзализныце» в организации пригородных перевозок участвуют 11 рельсовых автобусов, 178 поездов постоянного тока, 130 - переменного, 134 дизель-поезда.

Практика внедрения нового вида транспорта на малонаселенных участках железной дороги позволяет экономить дизельное топливо и повышать качество обслуживания пассажиров.