Пассажиры не понимают причин убыточности пригородных железнодорожных перевозок — опрос

Пассажиры не понимают, почему пригородные железнодорожные перевозки убыточны. Как сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН руководитель аналитической группы Консорциума «Менеджмент Консалтинг Групп» (МКГ) Дмитрий ПОДТУРКИН, таковы выводы специального социологического исследования, которое провел консорциум в августе в 7 крупнейших городах Украины.

Как отметил он, в ходе исследования выяснилось, что 51% опрошенных имеют льготы на проезд в пригородных поезда, подавляющее большинство — бесплатный проезд. «При этом большинство опрошенных не понимают, что пригородные перевозки глубоко убыточны для «Укрзализныци». Ведь по итогам прошлого года убытки от этих перевозок достигли 3 млрд. грн.», - отметил Д.ПОДТУРКИН.

При этом, опрос показал, что 50% пассажиров считают пригородные перевозки прибыльными, 25% затруднились с ответом. «Каждый второй считают эти перевозки безубыточными, только 27% понимают, что эти перевозки убыточны», - отметил Д.ПОДТУРКИН. По его словам, об отсутствии у пассажиров реальной информации о ситуации в секторе говорят и ответы на вопросы о стоимости покупки пригородных поездов. В частности, менее 5% опрошенных указали реальную их стоимость, свыше 75% - ее занизили.

По словам аналитика, также пассажиры не понимают механизм утверждения тарифов на пригородные перевозки. В основном, они считают, что их утверждает сама «Укрзализныця» или Минтранссвязи. «Роль местных властей в тарифообразовании полностью нивелирована, хотя именно от местных властей зачастую зависит вопрос повышения тарифов», - отметил Д.ПОДТУРКИН.

По его словам, около половины пассажиров-не льготников готовы платить больше, в случае повышения качества услуг. Однако льготных категорий, желающих платить больше — менее трети.

«В целом по результатам опроса можно сделать вывод о слабой информированности пассажиров о факторах, влияющих на тарифную политику «Укрзализныци», и существующей в Украине системе предоставления льгот на проезд, а также — о проблемах, с которыми сталкивается «Укрзализныця» при осуществлении пригородных перевозок», - сказал Д.ПОДТУРКИН. При этом, ответственность перекладывается на структуру, предоставляющую услугу, а роль местных властей нивелируется, отметил он.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» в 2010 г. прогнозирует 2,8 млрд. убытков от пригородных перевозок. По данным ведомства, компенсации ведомству за льготные перевозки пассажиров остаются на низком уровне — 24% от необходимого за 8 месяцев 2010 г. «Укрзализныця» предоставляет льготы 26 категориям граждан.