Украина в 2011 г планирует построить 12 самолетов «Ан»

Украина в 2011 году планирует построить 12 самолетов «Ан» и в последующие годы увеличивать их производство.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ в ходе конференции «Украина: реформы, конкурентоспособность, инвестиции».

«Авиастроительный комплекс за последние годы производил, в лучшем случае, 5-6 самолетов в год. В будущем году мы планируем произвести 12 самолетов», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он подчеркнул, что для того, чтобы авиастроительные предприятия Украины вышли на уровень рентабельности, необходимо производить самолеты в количестве 150-200 штук в год.

«По силам ли это украинскому авиационному комплексу? Конечно, по силам», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он высказал уверенность, что самолеты украинского производства будут востребованы на рынке.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Антонов» (г. Киев) создано путем присоединения ГП «Киевский авиационный завод «Авиант» к ГП «Авиационный научно-технический комплекс имени О.К. Антонова» в июле 2009 года, и в январе 2010 года ГП «АНТК им. О.К. Антонова» было переименовано в ГП «Антонов».

АНТК им. Антонова было основано в 1946 году. Среди известных самолетов, в конструкторской разработке которых в последнее время принимал участие АНТК им. Антонова, - Ан-148, Ан-158, Ан-124, Ан-70, Ан-140 и другие.