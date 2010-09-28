Оснований для увеличения цен на проезд в столице нет - Голубченко

Заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Анатолий ГОЛУБЧЕНКО заявляет, что сегодня нет оснований для увеличения цен на проезд в коммунальном транспорте Киева.



Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на брифинге.



Отвечая на вопрос журналистов, А.ГОЛУБЧЕНКО отметил, что проведение в Киеве матчей чемпионата Европы по футболу 2012 года никоим образом не повлияет на ценовую политику в коммунальном транспорте, поскольку это определяется внутренней ситуацией в столице.



По его словам, сегодня никаких оснований для увеличения цен на проезд нет.



Вместе с тем, отметил заместитель председателя КГГА, в будущем ситуация может измениться. «Как будет дальше – посмотрим», - сказал он.



А.ГОЛУБЧЕНКО также сообщил, что городская власть планирует убрать маршрутные такси из центра Киева. Он объяснил, что Киев планирует закупить в ближайшее время большое количество троллейбусов и автобусов европейского уровня. По его словам, таким образом, планируется повысить качество предоставления транспортных услуг в столице. А.ГОЛУБЧЕНКО отметил, что, вместе с тем, движение маршруток в других районах Киева будет сохранено.



Также заместитель председателя КГГА заявил, что к проведению Евро-2012 транспортные услуги на маршруте Киев – Борисполь - Киев будет предоставлять исключительно коммунальное предприятие «Киевпасстранс». Он сказал, что с этой целью городская власть берет большие кредитные средства и закупает много единиц транспорта европейского уровня.