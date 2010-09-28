Коммунального такси в Киеве не будет - Голубченко

Заместитель главы Киевской городской государственной администрации Анатолий ГОЛУБЧЕНКО прогнозирует, что коммунального такси в Киеве не будет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на брифинге.

«Я думаю, что коммунального такси у нас не будет», - сказал А.ГОЛУБЧЕНКО и прибавил, что киевская власть вместе с Министерством транспорта хочет закрепить ряд требований для предоставления услуг таксе.

Среди них А.ГОЛУБЧЕНКО назвал обязательное оборудование каждого автомобиля такси таксометром, возможность уплаты за проезд в такси электронной карточкой, а также требование, чтобы все киевские такси были одного определенного цвета.