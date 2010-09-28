В КГГА обещают открыть движение по Подольскому мосту в 2011 году

Киевские власти в 2011 году планируют открыть автомобильное движение по Подольскому мостовому переходу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Анатолий ГОЛУБЧЕНКО.

По его словам, «перед нами стоит амбициозная задача – это возможность на протяжении 2011 года открыть автомобильное движение по Подольскому мостовому переходу», - сказал А.ГОЛУБЧЕНКО.

Он отметил, что для этого необходимо около 2,5 млрд. грн. А.ГОЛУБЧЕНКО добавил, что киевские власти уже передали Кабинету министров свои предложения по этому вопросу.

А.ГОЛУБЧЕНКО также отметил, что государство ожидает получить кредит, средства которого, в частности, пойдут на достройку перехода.

Кроме того, заместитель председателя КГГА не исключил, что определенная часть необходимых средств будет выделена за счет программы подготовки страны к проведению финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года. По его словам, остальные части необходимой суммы могут быть профинансированы из государственного и городского бюджетов.

А.ГОЛУБЧЕНКО добавил, что ранее уже использовалась практика смешанного финансирования для строительства различных объектов.

Справка УНИАН. На Трухановом острове в Киеве 28 декабря 2003 года началось строительство Подольско-Воскресенского мостового перехода. Переход будет комбинированным мостом – общим для движения автотранспорта и поездов метрополитена.