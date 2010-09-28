Хмельницкое отделение АМКУ прекратило антиконкурентные действия Славутского горсовета

Хмельницкое областное территориальное отделение АМКУ прекратило антиконкурентные действия со стороны исполнительного комитета Славутского городского совета.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе облАМК.

Как выяснило отделение, решением от 03.06.2010 г. № 209 «Об утверждении порядка проведения конкурса по перевозке пассажиров на городских автобусных маршрутах общего пользования», исполком включил в состав конкурсного комитета двух представителей субъектов хозяйствования, действующих на этом рынке, как представителей общественных организаций. Однако это не обеспечило 50% общего количества представителей общественных организаций в конкурсном комитете. По требованию Отделения исполком привел свою деятельность в соответствие с требованиями конкурентного законодательства.

Кроме того, исполнительный комитет Славутского городского совета принял решение от 20.05.2010 г. № 168 в состав постоянной комиссии по проверке фактического количества перевезенных льготных категорий граждан в автомобильном транспорте на городских маршрутах общего пользования были включены только двух из шести субъектов хозяйствования, действующих на рынка пассажирских перевозок в г. Славута.

«Поскольку это могло привести к ущемлению прав перевозчиков в части возмещения затрат от пассажирских перевозок льготных категорий граждан на городских перевозках, по требованию Отделения исполком прекратил нарушение и привел свою деятельность в соответствие с требованиями законодательства», - сообщили в пресс-службе облАМК.