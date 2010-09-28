Минтранссвязи рассчитывает на производство скоростных поездов на отечественных заводах

Министерство транспорта и связи рассчитывает на производство скоростных поездов на отечественных заводах, сообщили УНИАН в пресс-службе министерства.

«Стоит задача: на украинских отечественных заводах наладить производство скоростных поездов. Крюковский вагоноремонтный завод уже сделал много в данном направлении», -сказал министр транспорта и связи Константин ЕФИМЕНКО.

По его словам, одной из приоритетных задач министерства в подготовке к чемпионату Европы по футболу 2010 года является внедрение скоростного движения и закупка подвижного состава, что позволит развить скорость свыше 160 км/ч.

По его словам, «Укрзализныця» закупит десять пассажирских электропоездов к проведению Евро-2012. Планируется, что эти поезда будут оснащены и вагонами для людей с ограниченными физическими возможностями.

«Евро-2012 - событие, которое должно выступить катализатором для нововведений в стране. Это касается, в частности, внедрение скоростного движения », - сказал К.ЕФИМЕНКО.