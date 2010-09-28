«МТС Украина» начал предоставление фиксированной телефонной связи во Львове

Оператор мобильной связи «МТС Украина» начал подключение к услугам фиксированной телефонии на базе собственной номерной сети корпоративных клиентов во Львове.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании «МТС Украина».

С сегодняшнего дня корпорации во Львове могут заказать у МТС услугу «Городской номер» и получить все преимущества фиксированной и мобильной связи из одних рук.

Винница пополнила список городов, в которых МТС уже предоставляет услуги фиксированной телефонии на базе собственной номерной емкости. Ранее в него вошли Киев, Донецк, Одесса, Днепропетровск, Харьков, Херсон, Симферополь, Луганск, Запорожье и Полтава, Винница. Для обеспечения работы сервиса "МТС" в каждом из перечисленных городов интегрировала собственную емкость местной нумерации в городскую сеть общего пользования.

Услуга «Городской номер» предполагает подключение АТС компании-клиента к фиксированной сети МТС. В июле этого года МТС завершила первый этап проекта Fixed Mobile Convergence (FMC). В основе построенного решения лежит интеллектуальная сервисная платформа, позволяющая предоставлять различные конвергентные сервисы как абонентам фиксированной, так и мобильной связи на базе любых доступных проводных и беспроводных технологий.

Справка УНИАН. Сеть ПрАО «МТС Украина» охватывает более 97% территории Украины, на которой проживает 99% населения. Компания обслуживает более 17,99 млн. абонентов. Компания владеет лицензиями на предоставление мобильной (стандарт GSM-900/1800, CDMA-450), стационарной и международной/междугородней связи, а также предоставляет услуги международного роуминга на пяти континентах. Выручка за 2009 год составила 8,2 млрд. гривен.

«МТС Украина» - 100% дочерняя компания ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (Россия), крупнейшего оператора мобильной связи в России и странах СНГ.

МТС является лидером корпоративного рынка мобильной связи в Украине: 63% компаний, которые вошли в рейтинг «ТОП-100 компаний Украины» по объему чистого дохода в 1 кв. 2010 г., являются корпоративными клиентами «МТС Украина».