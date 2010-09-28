Китай заинтересован в создании в Одесском порту новых перевалочных комплексов.

Об этом сообщает УНИАН пресс-служба Министерства транспорта и связи.

Согласно сообщению, 27 сентября Одесский морской порт посетила делегация посольства Китайской Народной Республики в Украине во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Чжаном СИЮНЕМ. Во время переговоров обсуждались перспективные направления двусторонней экономической кооперации в рамках соглашений, подписанных 2 сентября в ходе визита Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА в КНР. В частности, дипломаты интересовались возможностью привлечения в Одесский порт китайских контейнерных линий и создания новых комплексов по перевалке металлургического сырья и других грузов, следующих из Юго-Восточной Азии в Европу и в обратном направлении.

Руководство порта представило гостям программу развития производственных мощностей порта до 2015 года и предложило инвестиционные проекты, в которых на взаимовыгодной основе могла бы участвовать китайская сторона. Особое внимание было также уделено обсуждению правовых условий, на которых иностранный инвестор может развивать свою деятельность в Украине.

Справка УНИАН. Одесский порт - один из крупнейших портов Черноморско-Азовского бассейна, расположен в северно-западной части Черного моря на пересечении исторически сложившихся торговых путей Востока и Запада.

Технические возможности порта позволяют обрабатывать более 21 млн. тонн сухих грузов и 25 млн. тонн наливных грузов в год. Развитая инфраструктура позволяет доставлять грузы в порт автомобильным, железнодорожным, морским и речным транспортом. Специализированные терминалы порта с большим парком перегрузочной техники и грузозахватных приспособлений позволяют перегружать широкую номенклатуру грузов.

Контейнерные терминалы рассчитаны на перегрузку более 700 000 TEU в год. На территории Карантинного мола действует свободная (специальная) экономическая зона "Порто-франко".

52 защищенных причала общей протяженностью причальной линии более 9000 м позволяют принимать суда грузоподъемностью до 100 тыс. тонн, длиной до 300 м и осадкой до 13 м.