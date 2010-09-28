Пассажирский электротранспорт Киева обеспечат подвижным составом отечественного производства

Производство подвижного состава для маршрутов пассажирского транспорта столицы доверят отечественным предприятиям.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской горгосадминистрации со ссылкой на первого заместителя председателя КГГА Александра ПОПОВА.

Так, во время посещения ЗАО «Киевский завод электротранспорта» в Подольском районе столицы А.ПОПОВ отметил, что городская власть очень серьезно рассматривает не только вопрос реконструкции существующих в Киеве трамвайных линий, но и строительство новых маршрутов электротранспорта.

“Поэтому сейчас мы должны определяться, какой подвижной состав будет курсировать по столичным трамвайным путям. Именно с этой целью мы сегодня ознакомились с работой Киевского завода электротранспорта, который занимается капитальным ремонтом действующего подвижного состава и развитием вагонного парка столицы», – сказал он, отметив, что в вопросе изготовления подвижного состава Киев намерен поддержать отечественного производителя.

«Мы заинтересованы в том, чтобы и столичные, и отечественные предприятия работали, развивались, получали соответствующие заказы”, - подчеркнул А.ПОПОВ.

По его словам, чтобы определить дальнейшую стратегию работы, руководство столицы планирует пригласить на переговоры всех украинских производителей электротранспорта, чтобы изучить все существующие технологии. Такой формат встречи поможет объективно определиться с будущими партнерами, убежден заместитель председателя горгосадминистрации.

“Сегодня могу сказать наверняка, что с Киевским заводом электротранспорта мы будем работать однозначно, ведь это многопрофильное предприятие, которое занимается как реконструкцией подвижного состава, так и его строительством. Кроме того, вся производственная продукция этого предприятия качественная и полностью удовлетворяет техническим нормам и стандартам», – сказал А.ПОПОВ.