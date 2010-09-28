В Черниговской области объем пассажироперевозок в январе-августе снизился на 2,3%

Пассажирский транспорт Черниговской области на протяжении января-августа 2010 г. перевез 82,9 млн. пассажиров, что составляет 97,7% уровня января-августа 2009 г.

Об этом сообщили УНИАН в Главном управлении статистики в области.

Согласно сообщению, пассажирооборот выполнен в объеме 680,7 млн. пасс./км (97,1%).

Пассажирский автотранспорт, с учетом перевозок, выполненных физическими лицами-предпринимателями, перевез 57,3 млн. пассажиров (98,1% к январю-августу 2009 г.). Объем выполненного пассажирооборота составил 565,2 млн. пасс./км (97,2%).

Услугами автотранспортных предприятий воспользовались 41,4 млн. пассажиров, что на 11,9% больше, чем в январе-августе 2009 г. Объем выполненного пассажирооборота вырос на 6,5% и составмл 353,7 млн. пасс./км.

Объемы пассажирских перевозок и пассажирооборота, выполненные автотранспортом физических лиц-предпринимателей, сократились на 25,7% и 15,3% соответственно. Их доля в общем объеме перевозок составила 27,8%, выполненном пассажирообороте – 37,4%.

Объем пассажирских перевозок, выполненный троллейбусным транспортом, сократился на 3,3%, в т.ч. с платным проездом – на 8,9%.