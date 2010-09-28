В Бельгии остановилось воздушное сообщение
19:32, 28 сентября 2010Транспорт/Связь
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В Бельгии в связи с забастовкой авиадиспетчеров остановилось воздушное сообщение.
Как сообщают местные СМИ, забастовка началась сегодня в 14.00 по местному времени (15.00 по киевскому времени).
Закрыты все основные аэропорты Бельгии, и только несколько рейсов планируется осуществить к завтрашнему полудню.
Авиадиспетчеры бастуют из-за управленческих проблем в государственной компании Belgocontrol, которая отвечает за безопасность полетов в Бельгии.
До 12.00 29 сентября забастовщики надеются возобновить переговоры с руководством компании.
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