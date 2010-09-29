Терминал D аэропорта «Борисполь» планируется сдать в эксплуатацию в октябре-ноябре 2011 года.

Об этом сообщил министр транспорта и связи Украины Константин ЕФИМЕНКО сегодня на брифинге.

Он отметил, что на сегодняшний день отставание по ведению строительных работ сократилось с 4 до 2 месяцев.

«Через два месяца мы планируем начать укладку покрытия и через месяц займемся организацией фасадных систем на терминале с тем, чтобы в октябре-ноябре 2011 года мы ввели в эксплуатацию данный терминал», - сказал К.ЕФИМЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 10 августа 2010 г. первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ в ходе посещении аэропорта "Борисполь" сообщил, что отставание от графика строительства терминала D составляет два месяца.

В то же время он отметил, что в последнее время работы по строительству терминала активизировались, и выразил надежду, что отставание в два месяца наверстают.

Справка УНИАН. Государственный международный аэропорт «Борисполь» расположен в 29 км от Киева и является крупнейшим международным аэропортом в Украине. Аэропорт принимает регулярные рейсы иностранных и украинских авиакомпаний.

Аэропорт имеет две взлетно-посадочных полосы: 4000 м и 3500 м.

В 2008 г. был определен победитель тендера на строительство терминала D - турецкая группа «Догуш Иншаат» (консорциум «Dogus/Alarko/YAD»). В ноябре 2008 г. официально начато строительство. Стоимость контракта - 377 млн. долл., из них 167 млн. долл. японской кредитной линии и 210 млн. долл. собственных средств ГП МА “Борисполь”.

Кабинет министров Украины в мае 2009 г. определил турецкую компанию «Догуш Иншаат» ответственной за строительство терминального комплекса D государственного предприятия «Международный аэропорт «Борисполь».

“Догуш Иншаат” обещала завершить сооружение нового пассажирского терминала до 1 октября 2011 года.

Пропускная способность здания пассажирского терминала первой фазы строительства составит 1500 пас./час/пик, а введение в эксплуатацию терминала вместе с имеющимися мощностями аэропорта обеспечит обслуживание «Борисполем» 8,1 млн. пассажиров в год.