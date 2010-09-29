Кабмин подготовил ряд украинско-российских соглашений о сотрудничестве

Правительство Украины подготовило к подписанию ряд украинско-российских соглашений о сотрудничестве в транспортной сфере.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге министр транспорта и связи Украины Константин ЕФИМЕНКО.

«У нас 26 октября планируется приезд премьер-министра Российской Федерации. В рамках этого отработан между министерствами ряд соглашений и из них готовы к подписанию положение о взаимодействии центра Региональной службы управления судами «Кавказ» (Россия – УНИАН) и, соответственно, Центра регулирования движения судов «Керчь» (Украина – УНИАН), соглашение между правительствами Украины и РФ о сотрудничестве по линии морского и авиационного поиска о спасении на Черном и Азовском морях, о совместных правилах судоходства в Керченском проливе, а также соглашение о порядке и условиях плавания судов по внутренним водным путям», – сказал К.ЕФИМЕНКО.

Напомним, в конце октября в Ялте планируется провести заседание Украинско-российского межправительственного комитета по экономическому сотрудничеству.