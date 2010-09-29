Янукович ознакомился с ходом строительства в Донецком аэропорту

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ ознакомился с ходом строительства терминального комплекса международного аэропорта города Донецк.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

В.ЯНУКОВИЧ осмотрел непосредственно строительство, ознакомился с генеральным планом перестройки территории аэропорта и развития инфраструктуры.

Как заверил Президента председатель Донецкой областной государственной администрации Анатолий БЛИЗНЮК, “работы идут по графику”. По его словам, на сегодняшний день взлетно-посадочная полоса нового терминального комплекса готова на 100%. К октябрю будет завершено сооружение рулежной дорожки, уже готовы все инженерные сооружения.

Как доложил Президенту председатель ОГА, терминал будет полностью готов в сентябре 2011 года. По его словам, новый комплекс будет способен принимать 2,5 тысячи пассажиров в час.

На сегодняшний день из более 450 тысяч кв. м общей запланированной площади новой взлетно-посадочной полосы (с учетом 6 соединительных рулежных дорожек и магистральной рулежной дорожки) построено 269 тысяч кв. м.

Общий объем финансирования, предусмотренный действующей редакцией Государственной целевой программы подготовки к Евро-2012 на строительство взлетно-посадочной полосы, составляет 1592,4 млн. грн., из которых более 1566 млн. грн., – средства государственного бюджета, 26,3 млн. грн. – местного.

На сегодняшний день выполнено около 23% утвержденного графика работ по строительству и реконструкции аэровокзального комплекса.

Общая стоимость этого проекта включительно со строительством нового терминала, эстакады, автостоянки и привокзальной площади в соответствии с действующей целевой программой составляет 1399,2 млн. грн. (из государственного бюджета – 1136,8 млн. грн., из местного бюджета – 262,4 млн. грн.).