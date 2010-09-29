«АвтоКрАЗ» разработал спецавтомобили по заказу «Метинвеста»

Крупнейший в Украине производитель больших грузовых автомобилей – ОАО «Холдинговая компания «АвтоКрАЗ» (Кременчуг, Полтавская обл.) в партнерстве с компанией «Велмаш-Украина» по заказу горнорудного дивизиона ООО «Метинвест Холдинг» разработал и изготовил специализированные автомобили КрАЗ-65053 с двухсекционными гидроманипуляторами AMCO VEBA 809Т/2S (Италия).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ХК «АвтоКрАЗ».

В сообщении отмечается, что в конце сентября 2010 года новые автомобили отправились в адрес заказчика.

В частности, автомобили оснащены ярославским двигателем ЯМЗ-238ДЕ2 мощностью 330 л.с., оборудованы специальной многоцелевой платформой с откидными бортами. Кабина автомобилей – спаренная четырехдверная семиместная. Смонтированный за кабиной манипулятор с максимальным вылетом стрелы 6 м, грузоподъемностью на максимальном вылете 1350 кг и максимальной грузоподъемностью крана 3300 кг превращает грузовой автомобиль в универсальную машину с возможностями автокрана, с сокращением трудозатрат по механизации погрузки и разгрузки различных грузов.

В компании отмечают, что автомобили будут задействованы на перевозке ремонтных бригад, для доставки запасных частей, оборудования и инструмента к месту проведения ремонтных работ в карьерах Северного и Ингулецкого горно-обогатительных комбинатов, входящих в «Метинвест Холдинг».

«Это не первый опыт сотрудничества холдинговой компании «АвтоКрАЗ» и «Метинвест Холдинга». Начиная с 2007 года, в адрес горнорудного дивизиона группы «Метинвест» были поставлены десятки автомобилей КрАЗ – самосвалы, бортовые, седельные тягачи и автотопливозаправщики», – сказано в сообщении.

Компания не сообщает количество заказанных автомобилей.

Справка УНИАН. ОАО «Холдинговая компания «АвтоКрАЗ» (Кременчуг, Полтавская обл.) выпускает 27 основных моделей и почти 150 модификаций и комплектаций крупнотоннажной автотехники.

Компанию контролирует группа банка «Финансы и кредит» Константина и Олега ЖЕВАГО.

«Метинвест» – международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний. Производственные мощности предприятий «Метинвеста» позволяют не только полностью удовлетворять собственные потребности в сырье, жидкой стали и полуфабрикатах, но и обеспечивать значительную часть украинских и европейских предприятий, а также металлургию Азии. Акционерами Группы "Метинвест" являются Группа СКМ (75%) и группа компаний СМАРТ (25%), которые принимают участие в управлении Группой «Метинвест» на партнерских началах.

ООО «Метинвест Холдинг» – управляющая компания Группы «Метинвест».