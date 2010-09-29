Сегодня на ж/д вокзалах проходит акция «Здоровое сердце»

29 сентября 2010 года Профсоюз железнодорожников и транспортных строителей Украины совместно со Всеукраинским врачебным обществом и при поддержке «Укрзализныци» проводит на железнодорожных вокзалах страны социальную акцию "Здоровое сердце", посвященную Всемирному дню сердца, который отмечается с 2000 года в последнее воскресенье сентября. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».

Согласно сообщению, цель акции - подчеркнуть важность профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, по всему миру ежегодно уносят жизни 17,1 млн. человек.

В частности, во время акции врачи рассказывают железнодорожникам и пассажирам о путях профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, распространяют просветительскую литературу, измеряют у всех желающих артериальное давление и предоставляют медицинские консультации.

Акция проходит в Киеве на железнодорожных вокзалах Дарница и Киев-Пассажирский, а также на железнодорожных вокзалах Винницы, Луцка, Днепропетровска, Кривого Рога, Никополя, Донецка, Житомира, Запорожья, Ивано-Франковска, Симферополя, Луганска, Львова, Ужгорода, Николаева, Одессы , Полтавы, Ровно, Тернополя, Херсона, Хмельницкого, Черкасс, Чернигова и Черновцов.