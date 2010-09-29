«Укрзализныця» ищет эффективные схемы развития пригородных перевозок

«Укрзализныця» ищет эффективные схемы развития сектора пригородных перевозок.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства со ссылкой на первого заместителя начальника Главного управления пригородных пассажирских перевозок «Укрзализныци» Александра ГУДКОВА.

Как сообщил он, пригородный пассажирский сектор сегодня крайне убыточен: процент покрытия расходов доходами составляет менее 12%.

«Такая ситуация приводит к общему недофинансированию комплекса пригородных пассажирских перевозок. Из-за недостатка средств не ремонтируются в достаточном объеме пригородные станции и посадочные платформы; не хватает имеющегося подвижного состава. Железные дороги не имеют средств на закупку необходимого количества новых электро- и дизель-поездов», - подчеркнул он.

По словам А.ГУДКОВА, для того, чтобы пригородный пассажирский сектор начал развиваться и обновляться, нужно решить целый ряд вопросов, среди которых недополучение железными дорогами компенсаций за льготные перевозки. В частности, за 8 месяцев, компенсации составили 24% от необходимого. В частности льготных перевозок, заказчиком которых являются областные госадминистрации, выполнено на сумму 225,3 млн. грн, а получены компенсации за них 61 млн. грн. (27%). Кроме того, железными дорогами перевезено студентов на сумму 107,7 млн грн, а получены компенсации 25,3 млн. грн. (23%).

Справка УНИАН. Согласно действующему законодательству Украины, железные дороги безотказно предоставляют льготный проезд 26 категориям граждан: ветеранам войны и труда, участникам ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, пенсионерам по возрасту, студентам высших учебных заведений I-IV уровней аккредитации и ученикам профессионально-технических заведений, детям в возрасте от 6 до 14 лет и другим. Согласно Закону Украины «О железнодорожном транспорте», убытки от перевозок отдельных категорий граждан на льготных условиях должны компенсироваться за счет государственного или местного бюджетов в зависимости от того, каким органом власти принято такое решение.