Минтранс инициировал создание комиссии для упрощения контроля грузов в портах

Государственная администрация морского и речного транспорта Министерства транспорта и связи разработала проект поручения Кабинета министров Украины, согласно которому планируется создать комиссию по вопросам упрощения процедур контроля грузов, пассажиров и транспортных средств в морских торговых портах.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве транспорта и связи Украины.

Результатом работы комиссии должны стать сокращение времени, необходимого для осмотра и проверки грузов, а также уменьшение убытков, которые несут представители бизнеса и портов в связи с простоем транспортных средств. Согласно документу, комиссии в двухмесячный срок необходимо внести в Кабинет министров предложения по сокращению объемов физического контроля грузов, лиц и транспортных средств; сокращению числа контролирующих органов, участвующих в контроле и оформлении лиц, грузов и транспортных средств; пересмотру стандартов, используемых при оформлении лиц, грузов и транспортных средств контролирующими органами с целью их приведения к стандартам ведущих стран Европейского Союза. Предусмотрено применение принципа «свободной практики» во время оформления судов заграничного плавания; применение принципа «зеленого коридора» при таможенном оформлении грузов, прежде всего транзитных; создание в морских торговых портах благоприятных условий для контейнеров, перемещаемых транзитом морским и речным транспортом; соблюдение стандартов Всемирной таможенной организации по безопасности и облегчению мировой торговли; пересмотр предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ для балластных вод, сбрасываемых с судов; упрощение процедур контроля для круизных судов, судов каботажного плавания с «открытой границей» и яхт.

В состав комиссии предлагается включить представителей Министерства транспорта и связи, Министерства экономики и Министерства аграрной политики. Кроме того, планируется привлечение представителей Службы безопасности, Государственной таможенной службы, Департамента охраны государственной границы Государственной экологической инспекции и других государственных органов, осуществляющих контроль грузов в портах.