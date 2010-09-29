Украина и Польша договорились решить проблему двойных инвойсов

Представители правительств Украины и Польши договорились до 2011 года решить проблему представления на общей границе двойных инвойсов, из-за которых некоторые компании занижали уплату необходимых сборов в украинский бюджет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам в среду в Варшаве сообщил вице-премьер-министр украинского правительства Борис КОЛЕСНИКОВ, который возглавляет украинскую правительственную делегацию на заседании межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества между Польшей и Украиной.

По его словам, стороны нашли „конкретное решение” этой проблемы.

Б.КОЛЕСНИКОВ не уточнил, какое именно, но заверил, что до конца текущего года проблема будет решена.

Вице-премьер украинского правительства отметил значительные потери украинского бюджета из-за представления двойных инвойсов на границе между Польшей и Украиной.

По его данным, например, три года назад Европейский Союз поставил в Украину товаров и услуг на 20 миллиардов евро, а украинская таможня оформила на основании поданных инвойсов на 13 миллиардов евро. Таким образом, госбюджет не получил 20% НДС с 7 миллиардов евро.

„14 миллиардов гривен потеряла Украина. Это две месячные пенсии для всей страны”, - отметил Б.КОЛЕСНИКОВ.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Варшаве началось двухдневное четвертое заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству Польши и Украины под председательством вице-премьеров Бориса КОЛЕСНИКОВА и Вальдемара ПАВЛЯКА.

***Инвойс (англ. invoice) — в международной коммерческой практике документ, предоставляемый продавцом покупателю и содержащий перечень товаров, их количество и цену, по которой они будут поставлены покупателю, формальные особенности товара (цвет, вес и т. д.), условия поставки и сведения об отправителе и получателе.