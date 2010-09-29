Одесский порт намерен увеличить грузопоток из Сирии

Одесский морской торговый порт намерен увеличить грузопоток и объем контейнерных перевозок из Сирийского порта Латтакия.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства транспорта и связи, соответствующий протокол о сотрудничестве был подписан между начальниками портов обеих стран.

Согласно документу, стороны намерены развивать сотрудничество в сфере контейнерных и ро-ро перевозок, а также договорится о сокращении времени и других формальностей, возникающих при приеме и обработке грузов.

Кроме того, планируется провести обмен опытом между специалистами портов по привлечению дополнительных грузопотоков, применение систем качества, контроля туристической деятельности и стратегического планирования развития.

Стороны в соответствии с требованиями законодательства обеих стран договорились организовать постоянную линию ро-ро перевозок с привлечением судоходных компаний обеих стран, а также проводить компанию по привлечению новых грузопотоков. Планируется также организовать тесное сотрудничество с научно-техническим вопросам работы портов.

Напомним, Соглашение между Кабинетом министров Украины и Правительством Сирийской Арабской Республики о морском торговом судоходстве подписано 5 мая 2003 года.