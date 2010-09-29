Колесников: Украина считает приоритетным создание Польшей транзитного коридора в Азию

Украинское правительство считает одной из самых приоритетных задач в сотрудничестве с Польшей создание автомобильного транзитного коридора из Евросоюза в Среднюю Азию.

Об этом сказал журналистам в среду в Варшаве вице-премьер-министр Украины Борис КОЛЕСНИКОВ, отвечая на вопрос УНИАН.

Он отметил, что создание такого коридора возможно лишь при тесном сотрудничестве украинских властей как с властями Польши, так и России.

Б. КОЛЕСНИКОВ сказал, что этот проект вписывается в подготовку к чемпионату Евро-2012, который совместно с Польшей проводит Украина, отметив, что весной этого года Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поставил задачу сделать возможным проезд от западной до восточной границы Украины за 13-14 часов.

Вице-премьер подчеркнул, что строительство и реконструкция дорог через Польшу, Украину в Россию (на Ростов) и дальше на Южный Кавказ и Среднюю Азию создаст конкурентоспособный транспортный коридор.

„Украина после строительства дорог может легко пропускать до 1 млн. грузовых автомобилей в год. Это 500 млн. евро дохода”, - сказал он, отметив, что возможности развития железных грузовых перевозок через Украину уже исчерпаны.

Б.КОЛЕСНИКОВ добавил, что традиционно важным аспектом двустороннего сотрудничества является энергетическая сфера. По его словам, польские власти в первую очередь интересует сотрудничество с Украиной в рамках Энергетической хартии.

Кроме этого, Польша может поделиться с Украиной опытом развития сельского хозяйства и туризма. „Тут польские коллеги имеют значительный опыт”, - сказал вице-премьер.

Он также заверил, что украинские власти возместят НДС польским предприятиям, работающим в Украине, и добавил, что польский бизнес заинтересован в последующих инвестициях в украинскую экономику.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Варшаве началось двухдневное четвертое заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству Польши и Украины под председательством вице-премьеров Бориса КОЛЕСНИКОВА и Вальдемара ПАВЛЯКА.