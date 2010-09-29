«МТС Украина» расширила организационную структуру

Оператор мобильной связи «МТС Украина» произвел изменения в организационной структуре территориальных управлений.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании «МТС Украина».

Теперь в обновленное Центральное территориальное управление (ЦТУ) с главным офисом в Житомире входят Ровенский, Хмельницкий, Житомирский, Черкасский и Винницкий филиалы. Киев и Киевская область выделены в отдельное – Киевское ТУ (КиТУ).

На должность директора ЦТУ назначен Дмитрий ПОНОМАРЕНКО, который до этого возглавлял департамент по работе с бизнес-сегментом.

Директором КиТУ стала Ольга УСТИНОВА, ранее директор ЦТУ.

Генеральный директор «МТС Украина» Андрей ДУБОВСКОВ отметил, что открытие еще одного территориального управления позволит компании «в полной мере соответствовать ожиданиям абонентов, предоставляя им услуги на уровне мировых стандартов».

В настоящее время в структуру «МТС Украина» входят следующие территориальные управления: Киевское, Центральное, Днепровское, Северное, Южное, Восточное, Западное и Крымское.

Согласно сообщению пресс-службы, Д. ПОНОМАРЕНКО окончил Киевский национальный университет экономики по специальности «Финансы» (магистр финансового менеджмента), Высшую школу экономики и деловой администрации по специальности «Банковское дело» (бакалавр экономики и деловой администрации) и механико-математический факультет Киевского национального университета им. Т.Г.Шевченко. В МТС с 1998 года, в 2008 году назначен начальником департамента по работе с бизнес-сегментом.

Ольга УСТИНОВА окончила Одесскую национальную академию связи по специальности экономист. Работала в "Укртелекоме", DCC, life:), N-Pay. С 2010 года назначена на должность директора ЦТУ компании «МТС Украина».

Справка УНИАН. Сеть ПрАО «МТС Украина» охватывает более 97% территории Украины, на которой проживает 99% населения. Компания обслуживает более 17,99 млн. абонентов. Компания владеет лицензиями на предоставление мобильной (стандарт GSM-900/1800, CDMA-450), стационарной и международной/междугородней связи, а также предоставляет услуги международного роуминга на пяти континентах. Выручка за 2009 год составила 8,2 млрд. гривен.

«МТС Украина» - 100% дочерняя компания ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (Россия), крупнейшего оператора мобильной связи в России и странах СНГ.