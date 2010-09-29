Минтранс предлагает включить Керченский мост в кольцевую дорогу вокруг Черного моря

Министерство транспорта и связи Украины инициировало перед Российской Федерацией включение Керченского моста в кольцевую дорогу вокруг Черного моря.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе министерства, об этом сообщил Министр транспорта и связи Украины Константин ЕФИМЕНКО.

Министр отметил, что сейчас ведется работа по строительству и вводу в эксплуатацию моста через Керченский пролив. В частности, 14 сентября 2010 года в Симферополе уже состоялось первое заседание российско-украинской рабочей группы по расчету технико-экономической целесообразности строительства Керченского мостового перехода.

«Одними из первых мы подняли перед россиянами вопрос, чтобы включить Керченский мостовой переход в кольцевую дорогу вокруг Черного моря. Мы также поднимаем вопрос о включении туда дороги Одесса-Рени», - отметил К.ЕФИМЕНКО.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины распоряжением от 4 августа 2010 г. № 1595-р создал Межведомственную рабочую группу по вопросам строительства транспортного мостового перехода через Керченский пролив.

Главой группы назначен министр транспорта и связи Константин ЕФИМЕНКО, его заместителями – заместитель министра регионального развития и строительства Игорь СОКОЛОВ и заместитель министра экономики Александр СУХОМЛИН.

В состав группы также вошли представители Министерства транспорта и связи, «Укравтодора», Госпогранслужбы, Министерства иностранных дел, правительства Крыма, Фонда госимущества и других ведомств.