Нацсовет по телерадиовещанию проведет внеплановую проверку четырех ТРК

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания из-за выявленных нарушений проведет внеплановую проверку четырех телерадиокомпаний.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Нацсовета по телерадиовещанию, соответствующее решение было принято на вчерашнем заседании.

В связи с зафиксированными мониторингом признаками нарушения условий лицензии и действующего законодательства было принято решение назначить проверки следующих телерадиоорганизаций: ООО „Одесские цифровые коммуникации” (Одесса); ООО ТРК „Визит” (г. Феодосия, АР Крым); ГП „ТРК Электрон” ООО „Орияна”( г. Конотоп Сумской области).

В связи с заявлением ООО «ТРК Горизонт-Плюс» (Мариуполь Донецкой области) об отмене санкции „объявление предупреждения” также было принято решение назначить внеплановую проверку этой телерадиоорганизации.